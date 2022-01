Vaza suposta possível lista com iniciais dos participantes do BBB 22 e horá

Vazou nesta quinta-feira (13) uma suposta lista com as iniciais dos participantes do Big Brother Brasil 2022 e os horários de divulgação de cada um dos integrantes do reality show. A lista circula pela internet e também foi divulgada por Leo Dias, do Metrópoles. A TV Globo já havia anunciado que irá revelar os participantes nesta sexta-feira (14) nos intervalos da programação. A suposta lista mostra os horários exatos em que cada chamada com os participantes vai ao ar, além das iniciais de cada um. Conforme a lista, a divulgação deve ocorrer a conta gotas: começa a partir de 14h40 (horário de Brasília) e termina às 22h. Parte dos anúncios será feita durante o horário nobre, para ter mais audiência. Os supostos escolhidos para serem revelados no horário nobre tem as iniciais: A, F, S, N, P, C e Y. Entre os nomes cotados por Leo Dias para essa apresentação estão Arthur Aguiar, Naiara Azevedo e Pedro Scooby (surfista) ou Paulo André (atleta velocista), Outra inicial que chama atenção Às 17h55 é um “B”, podendo ser referente a Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla. Também existe um T que pode ser de Tiago Abravanel. Ou seria da funkeira Tainá Costa?

