Vaza foto de Fernando com mulher mostrado seio após cantor negar traição

Uma foto comprometedora de Fernando Zor está circulando pela internet após o sertanejo negar veementemente que teria traído Maiara. Em entrevista neste 25 de dezembro, o cantor disse que a namorada está “fora de si” e que caiu “em pilha de hater” ao acreditar que foi traída por ele na antevéspera de Natal, em uma balada. Ele afirmou que não aconteceu nada, apenas dançou rapidamente com uma fã e logo saiu do local com um casal de amigos. Afirmou, ainda, que “não nega foto com ninguém”. Mas agora, a imagem foi compartilhada pela colunista Fábia Oliveira, do Em Off, apontando que Fernando posou com a mesma mulher com quem dançou coladinho, e na foto ela aparece mostrando o seio - puxando bem o decote avantajado. Na foto, Fernando aparece com linguinha de fora, sorridente.

