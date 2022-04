Vaza áudio de ex-BBB Ivy afirmando que ‘vai ter que transar’ com noivo de outra

O áudio em questão foi divulgado pela pessoa que alega ser a mulher do homem com quem ela se envolveu. Ela hackeou o Twitter da ex-BBB e expôs tudo, com provas.Veja o relato completo da mulher:

Então vamos aos relatos. Aqui nesse áudio vc conversa com a sua amiga sobre a minha pessoa, ou seja, vc sabia de mim o tempo todo, mas vc me achava uma troxa, né? Entendi. pic.twitter.com/Iqh15YQORM

Vazou na internet neste sábado (9) um áudio da ex-BBB Ivy Moraes admitindo estar vivendo um caso com um homem casado, e afirmando que “vai ter que transar” com ele uma última vez para “encerrar o ciclo”.

