Valesca Popozuda tem alta hospitalar após internação por pneumonia bacteriana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Valesca Popozuda, 43, recebeu alta hospitalar nesta quarta (10). Ela estava internada no Hospital Norte D'Or, em Cascadura, no Rio, desde domingo (7) por causa de uma pneumonia bacteriana.

Segundo o escritório da artista, ela chegou a fazer o exame para detecção da Covid-19 e o resultado foi negativo.

A funkeira e atriz faz uma participação especial no filme "Peçanha Contra o Animal", o segundo longa do Porta dos Fundos, que estreou no fim de outubro na Amazon Prime Video. Na produção, Peçanha, o policial incompetente, bruto e com um pé na corrupção interpretado por Antonio Tabet, precisa descobrir e acabar com Animal, um serial killer que está espalhando terror em Nova Iguaçu, no Rio.