Valesca Popozuda alfineta participante de A Fazenda: 'fake'

Valesca Popozuda alfinetou um participante de A Fazenda após interagir com os seguidores sobre o reality da Record, no Twitter.

"Tem um rapaz lá dentro da Fazenda que aqui fora eu nunca fui muito de curtir ou comentar nada dele ( na verdade nunca curti nada eu acho) Pq ele era todo Fake, lá dentro destruiu toda a imagem que tentaram plantar aqui no Twitter né ?", escreveu ela sem citar nomes.

Os internautas acreditam que 'Popozuda' esteja se referindo a JP Gadêlha, ex participante do reality The Circle Brasil.

A funkeira participou da quarta temporada da A Fazenda e foi a última a ser eliminada na época.