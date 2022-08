UNE lança clipe de música com Chico César e Martn'ália para celebrar lei de cotas

A peça visual será publicada no canal do YouTube da UNE.

O grupo de personalidades também participou do vídeo (veja abaixo), gravado no do Largo de São Francisco, sede da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).

Intitulada "As Cotas", a música foi feita pelo cantor Chico César com letra de Carlos Rennó. A faixa é interpretada pela ativista indígena Célia Xakriabá e por artistas como Vitão, Flor Gil, a banda Gilsons e Mart’nália.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A UNE (União Nacional dos Estudantes) vai lançar nesta segunda-feira (29) uma canção com videoclipe para marcar os dez anos da política de cotas no Brasil, celebrados nesta data.

