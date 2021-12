Um Lugar Ao Sol: Rebeca e Felipe vão transar pela primeira vez

Rebeca (Andrea Beltrão) e Felipe (Gabriel Leone) vão ceder ao desejo e irão transar no sofá de um estúdio de música, em "Um Lugar ao Sol".

Depois de passar alguns capítulos evitando o novinho, a modelo vai topar viver com mais intensidade e acabar deixando a sua vontade fluir. A oportunidade vai acontecer em episódios previstos para ir ao ar a partir do dia 6.

Rebeca estará brigada com a filha, Cecília, após a adolescente descobrir que a mulher pela qual Felipe se apaixonou é sua mãe, e estará certa de que o marido Túlio (Daniel Dantas) tem um caso com Ruth (Pathy Dejesus). Nesse momento, ela encontra Felipe numa farmácia, perto de um estúdio onde ele estará gravando um trabalho, e permite conhecê-lo melhor. Eles passarão horas conversando e ouvindo canções do rapaz.

"Poxa, eu nem sei como agradecer por você ter vindo comigo. Eu acho que estava precisando falar com alguém", dirá Felipe. "Eu adorei também, e...", falará Rebeca, que interrompe a fala neste momento.

Rebeca começa a se preparar para ir embora, quando rola um clima entre os dois. Felipe se encaminha até a porta, e é surpreendido por um beijo, ficando em êxtase com a surpresa.

O rapaz ainda irá hesitar por uns segundos mas logo se entregará à atração. Eles voltam para dentro do estúdio e transam no sofá.

Andrea Beltrão e Gabriel Leone fizeram trato

Sabendo do desafio de interpretar um casal cuja diferença de idade ainda é considerada tabu, Andrea Beltrão (58) e Gabriel Leone (28), fecharam um trato durante as primeiras leituras do roteiro da novela das nove.

O ator não esconde que já admirava a atriz muito antes de viver seu par romântico e conversou com Andrea para que eles se jogassem de cabeça no romance e não se importarem com a diferença de idade.

"Eu fiquei muito feliz ao saber que uma das tramas do meu personagem seria com ela. Sempre foi um sonho trabalhar com Andrea, era fã há muito tempo. De cara, a gente propôs um para o outro que, para além de qualquer tipo de tabu ou preconceito por conta da diferença de idade, a gente ia se divertir muito", disse Leone em entrevista ao Notícias da TV.