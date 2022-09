Último dia do Rock in Rio tem Ivete, Dua Lipa, Rita Ora e Ludmilla

No último dia do Rock in Rio neste domingo (11), as cantoras Ivete Sangalo, Dua Lipa, Rita Ora e Ludmilla irão fechar a noite.

“So excited to headline Rock In Rio tonight”, disse Dua Lipa em um publicação nas redes sociais. A artista irá se apresentar no palco Mundo. Juliette irá cantar em seguida na tenda promocional do festival.

​

No Twitter, Ivete Sangalo publicou um vídeo, em que aparece em um clima animado com sua equipe de dançarinos, para chamar o público para o seu show.

Confira a programação deste domingo:

-15h30 (Sunset): Liniker + Luedji Luna

-16h30 (Favela): Ella Fernandes

-16h55 (Sunset): Power! Elza vive (homenagem a Elza Soares)

-17h55 (Favela): Azzy

-18h (Mundo): Ivete Sangalo

-19h05 (Sunset): Macy Gray

-20h05 (Favela): Lexa

-20h10 (Mundo): Rita Ora

-21h15: (Sunset): Ludmilla

-22h20 (Mundo): Megan Thee Stalion

-0h10 (Mundo): Dua Lipa