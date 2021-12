Último affair de Marília Mendonça rebate ataques após criticar Murilo Huff

Matheuzinho usou as redes sociais para rebater os ataques que recebeu depois de vazar na internet um print em que ele alfinetava o ex-namorado e pai do filho de Marília Mendonça, Murilo Huff.

O cantor, com quem Marília estava se relacionando há cerca de 1 mês antes de falecer, afirmou: “Eu sabia que a internet tinha muito ódio, mas não sabia que era tanto assim. Podem acreditar no que quiser, respeito vocês. Mas Deus sabe de tudo!”. “Eu sei minha verdade, minha índole e caráter. Meu coração segue em paz. Agora não aceito falarem do meu trabalho dizendo que quero biscoito, pegar carona e etc.. pelo amor de Deus gente!”, continuou. “Nunca precisei disso não. Estou a 11 anos na estrada, já ralei e apanhei muito pra conquistar meu espaço. Recebi muitos nãos nessa vida, nunca passei por cima de ninguém e muito menos me escorar em alguém”, disse.

Entenda - Tudo começou quando Matheuzinho foi criticado por um internauta por estar curtindo festas com apenas 1 mês da morte de Marília. “O viúvo tá na farra já…”, comentou a internauta.

Ele respondeu alfinetando Murilo Huff: ”O outro que se diz viúvo que você tem que mandar mensagem. Tá na farra também”.A postura do funkeiro não foi nada bem recebida por internautas, que viram isso como falta de respeito com todos os envolvidos e ‘cancelaram’ o rapaz no Twitter, além de prestarem apoio a Murilo. Rapidamente, a tag TE AMAMOS MURILO HUFF subiu para os assuntos mais comentados do Twitter, com internautas relembrando o quanto ele era querido por Marília.