Túlio Gadelha surpreende Fátima Bernardes com declaração no Encontro

O programa “Encontro com Fátima Bernardes” de hoje teve como tema o Dia dos Namorados, comemorado neste sábado (12) no Brasil.

A Fátima acabou sendo surpreendida com uma declaração do namorado, o deputado Túlio Gadelha. “Sei que vocês conhecem a Fátima apresentadora, e alguns a Fátima jornalista, mas eu conheço Fátima namorada. Sim, ela é carinhosa, divertida, parceira e muito romântica. Mas ela tem outro lado, por exemplo, não queiram ver esse ser humano com fome, é assustador! Eu procuro sempre mantê-la alimentada, para o meu próprio bem”, brincou.

Túlio Gadelha se declara pra Fátima Bernardes e emociona apresentadora #diadosnamorados pic.twitter.com/YrPGVwccG2 — KL (@aleatorio026) June 11, 2021

Túlio também Ela também é uma namorada dominadora, esse pedaço aqui de mim, esse ombro, por exemplo, já é mais dela do que meu. Se a gente senta no sofá junto, a cabeça vem no ombro. Se a gente deita para dormir, vem a cabeça nesse ombrinho. Inclusive, já ofereci o outro [ombro] para ela, mas ela não quer saber”.

Por fim, ele se declarou para a apresentadora que se emocionou: “Só queria dizer para essa mulher, para a minha Mulher-Gato, minha Mulher Maravilha, para minha matuta de São João, minha Power Ranger azul, minha ciclista, minha parceira de remo e minha parceira de vida: eu te amo, te amo muito e te amo muito também!”.

Emocionada, Fátima respondeu: “Eu também te amo muito! Não sei nem o que falar, gente!".