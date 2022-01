'Tudo passa', diz Naka em recado a Medina após separação de Yasmin

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O surfista Flávio Nakagima, o Naka, que participou do reality De Férias com o Ex: Celebs (MTV), usou as redes sociais para prestar apoio do amigo o tricampeão mundial de surfe Gabriel Medina, 28, após o fim do casamento dele com a modelo Yasmin Brunet, 33.

Naka compartilhou fotos ao lado de Medina no Instagram e escreveu que faz quase dois anos que não fala com o amigo. "Passamos boa parte de nossas vidas juntos como irmãos, morando juntos, curtindo, viajando, treinando, passando perrengues, quantas histórias."

Naka disse que sempre foi fã de Medina e aprendeu muito com ele. "Respeitei seu momento e sempre torci para te ver feliz, aprendemos todos os dias em nossas vidas, e sabia que você precisava passar por isso, para aprender, sair mais forte e maduro."

O surfista revelou que sonhou com Medina dizendo que seria pai e escolhendo ele para ser padrinho do filho. "Me senti disposto a escrever para você, pois sei que é um momento que você precisa, independente do que tenha acontecido, sempre estarei disposto para te ouvir e te ajudar, por tudo que já me proporcionou."

Naka falou que sempre carrega com ele a palavra "gratidão e espera que Medina também tenha pelas pessoas que gostam dele. "Na vida tudo é passageiro, namoros, casais, mulheres, mas os amigos de verdade é para vida toda! Conte comigo para o que precisar, tudo passa, e tenho certeza que você vai superar mais um daqueles probleminhas que a gente atropelava, força!"

Medina decidiu não viajar para o Havaí, onde ocorrerão as duas primeiras etapas da temporada 2022 da WSL (World Surf League) a partir do dia 29 de janeiro. Em nota encaminhada por sua assessoria de imprensa nesta segunda-feira (24), Medina disse que a decisão visa preservar sua saúde física e mental e foi uma das mais difíceis que já tomou.