Treta: Internautas apontam indireta de Schumtz para Marina Ruy Barbosa

Realmente a Marina Ruy Barbosa não se envolve com política ela só se envolve com político

Marina Ruy Barbosa que foi desfilar roupa em Cannes dizendo ela q representando o cinema nacional com seu namorado deputado chaveirinho que de la votou no fundo bilionario eleitoral. https://t.co/Vx7rwG1csT

“Eu acho muito covarde. Meu sonho é que pseudoartistas não ocupem lugar de verdadeiros artistas. Em vez de estar em Cannes, vocês deveriam estar em cana. É isso o que eu acho. Presos por omissão, por colaborar e serem coniventes com a destruição, com o sucateamento da nossa profissão”, finalizou.

“Cadê as beldades que estavam em Cannes desfilando seus colares? Atrizes, modelos, cadê, gente? Vocês, lindas, que foram para Cannes? Vocês têm milhões de seguidores, são maravilhosas. Vão para lá, desfilam vestidos de marca. Pessoas vão para Cannes representar o cinema brasileiro, mas nunca venderam um ingresso. Vamos acordar, está tudo errado! Parem, acordem! Parem de pensar só no seu umbigo e em sua conta bancária”, detonou.

Samantha Schumtz está revoltada com o incêndio na Cinemateca Brasileira ocorrido na noite dessa quinta-feira (29) e soltou as ‘cachorras’ contra artistas que não lutam pela cultura brasileira.

