Treta? Hugo Gloss alfineta Anitta após ir à festa da cantora em Las Vegas

Neste domingo, o apresentador e jornalista foi em um post que mostrava alguns dos famosos que estavam presentes no aniversário e disparou: “Mas não podia falar com eles não”. O comentário foi interpretado em tom jocoso por internautas, que já passaram a supor que Hugo tentou conversar com algum famoso e levou uma chamada de atenção da cantora.

A cantora comemorou seus 29 anos misturando brasileiros e gringos em um baile funk cheio de regras para manter a privacidade dos convidados. E parece que essas regrinhas causaram conflito com Hugo Gloss, que estava no festejo.

