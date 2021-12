Três semifinalistas são eliminados do The Voice Brasil e deixa público arrasado

Três semifinalistas do The Voice Brasil foram eliminados do programa. O comunicado foi feito ao vivo por André Marques que apenas mencionou que o motivo era devido “problemas de saúde”. “Infelizmente, três vozes não estarão com a gente esta noite para que possamos seguir cumprindo à risca os nossos protocolos de saúde e segurança”, disse o apresentador. Carlos Filho, do time de Lulu Santos, Dielle Anjos, do time de Claudia e Lysa Ngaca, do time Brow confirmaram pelas redes sociais que ambos testaram positivo para o vírus da gripe H1N1. “Recebi a informação de que fui eliminado e o motivo é que meu teste de gripe deu positivo. Nosso contrato tem a parte informando que fica a critério da direção escolher os casos de direção ou não. Estou saindo com muita honra e respeito ao jogo", agradeceu Carlos. "Deixo aqui meu agradecimento ao Carlinhos Brown. Que honra poder estar na equipe. A todos os meus seguidores, obrigado pelo apoio e encorajamento. Vocês foram incríveis", escreveu Lysa. "Não estou fazendo parte mais. Infelizmente eu e mais dois participantes testamos positivos para influenza A. Cumprimos nossa meta nesse programa e nossa carreira não acaba aqui e coisas boas estão por vir. Espero que fiquem em paz com essa notícia porque eu, sinceramente, descansei sobre isso", contou Dielle em um trecho de seu relato. Como fica a final do The Voice Carlos foi substituído por Júlia Paz, Lysa por Nêgamanda e Dielle por Danilo Moreno, que vão acompanhar Giuliano Eriston, do time de Michel Teló e Hugo Rafael, do time de Iza na final do reality musical.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.