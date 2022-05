Três mil pessoas são aguardadas para show de Karol Conká, na Cidade Tiradentes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segundo a organização da Virada, no último show do evento na Cidade Tiradentes, em 2019, a cantora Iza se apresentou para um público de 7.000 pessoas. A estimativa para a noite deste sábado é de, pelo menos, 3.000.

O público aguarda início do show de Karol Conká, previsto para as 19h. A cantora postou em rede social que está a caminho do local.

Durante os shows, dois tradutores de libra se revezam na tradução das músicas. Com a venda somente de alimentos no local, parte do público presente levou bebidas alcoólicas por conta própria.