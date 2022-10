Traições e controle excessivo: Os bastidores do término do casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar

Ao contrário da primeira vez, Maíra Cardi decidiu não expor o motivo do término do casamento com Arthur Aguiar anunciado por ela nesta quinta-feira (6) através das redes sociais.

Porém, antes da confirmação do término, já rolavam boatos que o casal estava em crise. Há rumores ainda que a instabilidade entre eles rolava antes mesmo do ator entrar no Big Brother Brasil.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL, pessoas próximas informaram que a decisão do término partiu da influencer fitness após o casal fazer inúmeras tentativas de reconciliação.

Os desentendimentos surgiram porque Maíra após perdoar as traições do cantor sentia que precisava ‘administrar’ todos os passos de Arthur (interferindo nas decisões profissionais e até gostos pessoais), disse fontes.

Em agosto, ela negou que interferia nas decisões do campeão do BBB. Outro fator que teria contribuído para a crise é que a coach se sentia rejeitada por pessoas próximas por voltar com Aguiar mesmo após toda polêmica das traições.

Ainda segundo o colunista, Maíra ouvia de amigos e familiares constante vezes que o ator não merecia seu perdão. Para passar por cima deste obstáculo, a influencer passou a ignorar as criticas e decisor apenas responder que ‘estava fazendo sua parte’.

Contudo, a ‘mudança’ como uma forma de se proteger a levou para um crise interna e enorme sentimento de tristeza. Já Arthur, lidava com o caos em sua vida após sair do reality da Globo. É que mesmo ele consagrado campeão o sucesso esperado não veio.

Quando Maíra voltou da Califórnia os dois tentaram uma nova reconciliação, mas durou pouco. O término foi decidido ontem mesmo.

Já segundo a colunista Fábia Oliveira, o motivo do término foi que a coach descobriu novas traições do ex-Rebelde. Arthur teria se relacionado com outras mulheres antes do confinamento do BBB e na final Maíra recebeu um vídeo onde comprovava a infidelidade.