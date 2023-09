The Town: Show de Ludmilla tem close indiscreto em fio-dental de Brunna Gonçalves e beijaço

Ludmilla lotou o festival às 16 horas da tarde, com todo mundo cantando junto todas as sequências de músicas dela. Precisamos falar o quanto essa mulher é absurda pic.twitter.com/Yc24XLGJDa

As duas finalizaram a canção com um beijo.

QUE SABOR! Ludmilla e Brunna se beijando no palco do The Town. #TheTown2023 #LudmillaNoMultishow pic.twitter.com/w5bvEWMjnC

Muito aclamado pelo público nesta quinta-feira (7), o show de Ludmilla no The Town contou com um momento sensual entre a cantora e a esposa, Brunna Gonçalves.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.