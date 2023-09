The Town: fãs 'piram' com vídeo de Bruno Mars após shows no Brasil

Bruno Mars publica vídeo em agradecimento a sua passagem pelo Brasil:



"Se passaram 6 longos anos mas finalmente vim para o Brasil. Obrigado, São Paulo, por duas noites incríveis. EU TE AMO! Atenciosamente, seu Bruninho "pic.twitter.com/XDBumDV9ZT — Tracklist (@tracklist) September 11, 2023

Os fãs de Bruno Mars 'piraram' com o vídeo que o cantor publicou, nesta segunda-feira (11), agradecendo os brasileiros após os dois show no The Town. Ele também relembrou a última vez que se apresentou no Brasil, em 2017.

"Já se passaram seis longos anos, mas finalmente 'vim ao Brasil'. Obrigado, São Paulo, por duas noites incríveis. EU TE AMO! Atenciosamente, Seu Bruninho", escreveu o cantor, citando o apelido carinhoso pelo qual é chamado pelos fãs brasileiros.

Ao som de um funk remixado chamado "Bruninho's Theme Song", Bruno Mars anda pelas ruas de São Paulo e dança entre anônimos. Ele citou a frase "Come to Brazil", dita pelos fãs brasileiros ao pedirem por seu show.

Mars finaliza o vídeo sorrindo no palco do festival e dubla a frase "Brazil, I came", em português "Brasil, eu vim".