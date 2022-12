Torta de climão? Maiara e Fernando se reencontram em gravação com sertanejos

Torta de climão? O ex-casal Fernando Zor e Maiara se reencontraram na noite desta quarta-feira (21) durante gravação do DVD que marca a carreira de 40 anos do cantor Daniel, que reuniu outros nomes do sertanejo.

Nos registros do local, os dois aparecem um do lado do outro e pela expressão de Maiara ela não parece muito confortável.

Após muitas idas e vindas, polêmicas e indiretas, os sertanejos colocaram um ponto final na relação em setembro.