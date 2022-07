Tony Ramos surge em vídeo coibindo assédio moral nos corredores da Globo

"A ideia é que a empresa trate permanentemente desse assunto, com ações variadas, reafirmando seus valores pela busca de uma cultura pautada no diálogo aberto e na escuta ativa, além de um espaço mais diverso, inclusivo e que gere confiança entre os colaboradores e a companhia" finaliza a nota.

Outro caso que ganhou repercussão foram as acusações de assédio moral e sexual contra Marcius Melhem. A humorista Dani Calabresa denunciou o ex-chefe do setor de humor da Globo ao compliance da emissora. Melhem nega as acusações.

"Assédio moral a Globo não tolera", finaliza o veterano. A ação interna da emissora vem de encontro a uma série de denúncias nos corredores de suas novelas e de programas de entretenimento. Os casos mais recentes renderam investigações nos bastidores da novela "Nos Tempos do Imperador", em que diretores foram acusados de assédio moral e racismo e levaram à demissão do diretor Vinicius Coimbra.

O discurso faz parte de uma campanha promovida pela emissora para coibir casos e valorizar sua área de compliance. "Exigir, cobrar por resultados, feedbacks. Tudo isso faz parte do jogo, é claro que faz. Agora, passar dos limites, desrespeitar, não dá. Mas não dá mesmo", diz o ator no vídeo em que caminha pelos bastidores da emissora.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.