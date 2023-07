Tonico Pereira sofre rejeição à prótese peniana: 'foi expulsa'

Tonico Pereira revelou que teve uma rejeição à prótese peniana que usava e precisou trocá-la por outra. O ator de 75 anos contou que a mudança não foi nada boa.

"Eu tinha uma prótese maravilhosa, mas piorei da diabetes enquanto trabalhava num filme, e ela foi expulsa [do corpo]. Fiquei cinco meses sem e me colocaram uma que não é tão boa. Estou convivendo com uma meia-bomba", disse ele, em conversa com o jornal O Globo.

O veterano é casado com a bailarina Marina Salomão. Na entrevista, Tonico também falou sobre as suas finanças, que estão perto da falência mais uma vez, e que pensa em vender seus carros antigos caso precise do dinheiro.

No ar em ‘Amor Perfeito’, da TV Globo, ele também falou que se nega a se aposentar. O ator também contou que tem pavor de morrer dormindo: “Quero sair na porrada com a morte”.