Toni Garrido relata agressões, roubo e clima pesado no Cidade Negra

Toni Garrido revelou o racha dos integrantes da banda Cidade Negra e relatou agressão sofrida por Lazão. Formado por Lazão, Ras Bernardo e Da Ghama em 1986, Toni chegou ao grupo em 1994 com a saída de Ras.

Com o racha após a briga, Lazão e Da Ghama se juntaram a Ras novamente para formam o novo projeto: o Originais Cidade. Eles acusam Toni de ter se apropriado do nome “Cidade Negra”, com quem o cantor continua se apresentando ao lado do baixista Bino Farias

Tanto Toni quanto Bino acusam Lazão de agressão. “Eu não queria expor essa sujeirada toda, porque o fã não merece”, disse Garrido em entrevista ao G1.

“Em 2014, 2015, começaram uma série de violências, o Lazão começou a ficar violento, dentro do próprio grupo, com a gente. Então, um dia ele me deu um soco no olho que rasgou meu olho e saiu sangue. Um dia ele deu um soco na cara do Bino. Ele foi fazendo milhões de coisas. A banda, equipe técnica acompanhando aquilo tudo... e me perguntando 'Toni, você não vai fazer nada? Ele não pode fazer isso, ele tá louco, ele tá pirado’.”, contou Toni.

Bino também disse à publicação ter sido agredido pelo baterista após um show em Porto Alegre, em 2015. “Todo mundo foi passar o som e ele não foi passar… De repente o Lazão faz um comentário com o roadie dele no camarim que o som dele não estava bom. E o Toni simplesmente comentou 'Pô, Lazão, por isso que é importante sempre se passar o som’. Rolou uma agressividade dele do nada. E quando eu fui tentar separar uma situação que já estava passando... foi uma agressão, o soco que ele deu na direção do Toni pegou na minha boca aqui, no nariz. Quando eu olhei no espelho, tinha um espelho grandão dentro do camarim, e meu nariz saindo sangue”, contou.

Toni lamenta o ocorrido: “Ele era meu melhor amigo na banda, o cara que eu mais tinha comunicação. O cara que eu mais tinha carinho ali, de irmão, de proximidade”.

No último domingo (10), Lazão, Ras e Da Ghama disseram ao programa “Balanço Geral”, da Record, que Toni se apropriou da marca, mas o vocalista rebateu afirmando que o nome da banda só foi registrado em seu nome porque Bino e Lazão estavam com impedimentos na época.

Ao Uol, Bino contou que o nome “Cidade Negra” foi sugerido por ele. “O Cidade Negra se chamava Lumiar, mas descobrimos que já tinha uma banda com esse nome. E eles tinham registro no INPI. Cada um levou um nome e eu sonhei com esse nome de madrugada. Ras Bernardo saiu da banda tem 28 anos. O Da Ghama saiu da banda há 15 anos. A banda continuou comigo, Lazão e Toni. Lazão depois decidiu fazer o projeto com eles, o Originais Cidade. Sendo que originais são os que ficam na banda, que botam a banda para andar, né? Como eu e Toni”, alfinetou Bino.

Bino, inclusive, acusou Lazão de vender instrumentos musicais de Toni sem autorização do cantor. “Na pandemia, Lazão reclamando que tava com dificuldades financeiras e não sei o que, não sei qual foi a intenção dele, se foi por vingança. Ele vendeu algumas guitarras do Toni que estavam no estúdio dele. Duas dessas guitarras eu participei da compra, lá nos Estados Unidos. Eram guitarras que ele adorava. Ele me disse em um áudio que tava precisando de dinheiro e acabou vendendo”.