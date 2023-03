Tom Sizemore, de 'O Resgate do Soldado Ryan', morre aos 61 anos

"É com grande tristeza e tristeza que tenho que anunciar que o ator Thomas Edward Sizemore ("Tom Sizemore"), de 61 anos, faleceu pacificamente durante o sono hoje no St Joseph's Hospital Burbank. Seu irmão Paul e os gêmeos Jayden e Jagger (17) estavam ao seu lado", informou o representante do ator à imprensa.

Morreu nesta sexta-feira (3), o ator Tom Sizemore, famoso pelo filme 'O Resgate do Soldado Ryan', aos 61 anos. A informação foi divulgada pelo jornal The Guardian.

