Tom Holland, ator de Homem-Aranha, decide se afastar das redes sociais

"Eu sei que existe um estigma péssimo acerca de saúde mental. Sei que procurar e pedir ajuda não é algo do qual deveríamos nos envergonhar, mas é muito mais fácil falar do que fazer", disse ele.

"Acho o Instagram e o Twitter sufocantes. Me sinto preso quando leio certas coisas sobre mim na internet e mais recentemente estava fazendo muito mal para o meu estado de saúde mental, então decidi dar um passo para trás e deletar o aplicativo do meu celular", desabafou Tom.

