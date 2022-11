Tom Brady apaga vídeo de Gisele Bündchen em jiu-jitsu com suposto affair da top model

Tom Brady reagiu aos rumores de affair de Gisele Bündchen com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente, e apagou o vídeo das aulas que havia compartilhado no Twitter, após a ex ser fotografada em um passeio ao lado do brasileiro, com os dois filhos.

A top model anunciou o fim do casamento de 13 anos com o jogador de futebol americano em outubro, mas já vinham com rumores de crises há tempos.



No vídeo em questão agora apagado por Brady, Gisele aparece 'massacrando' o instrutor de jiu-jitsu durante uma aula. Tom havia comentado na época: "Meus dias de deixar louça suja na pia estão contados". Agora, o Tweet está indisponível.

Gisele foi clicada com o brasileiro aparentemente após um jantar ao lado de seus filhos Vivian, 9, e Benjamin, 12, na Costa Rica.

No entanto, segundo o TMZ, fontes próximas a Gisele negam que ela e Joaquim estejam namorando e afirmam que na viagem também estava o irmão do professor.