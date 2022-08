Titi Müller diz que seu pré-requisito para sair com um homem é gostar de fio-terra

Titi Müller revelou que tem um pré-requisito inusitado para escolher seus dates. Ela acredita que o fato do homem gostar da prática do “fio-terra” é um ponto imprescindível para escolher um parceiro.

A apresentadora, que está namorando Gentil Nascimento após o fim do casamento com Tomás Bertoni, da banda Scalene, disse em conversa com o "De Lado com Fefito", que essa "é uma regra moral muito importante" para a relação ir adiante.

A teoria de Titi é que um homem que não aceita sequer experimentar a prática é um "cara muito mal resolvido com a masculinidade dele".

Titi completou explicando que o cara não precisa gostar do ato, mas “tem que pelo menos já ter tentado ou se explorado" essa possibilidade.

Fio-terra: A prática sexual consiste em introduzir o dedo no ânus do parceiro. Dependendo da forma com que os movimentos são feitos, o homem recebe uma massagem na próstata, considerada o ponto de maior prazer masculino. O ato requer cuidados como a higienização da região antes, e é importante ter o consentimento do parceiro, já que muitos homens têm tabus em relação a isso. A situação acaba se tornando mais fácil para experimentar quando a parceira começa devagar, com carícias e beijos antes.