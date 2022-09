Titi Müller desfalca cobertura do Rock in Rio por procedimento cirúrgico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A apresentadora Titi Müller, de 35 anos, não vai participar da cobertura do Rock in Rio 2022 pelo canal Multishow (TV Globo), que teve início nesta sexta-feira (2). Ela precisou ser submetida a uma cirurgia na coluna no último dia 13 de agosto e foi orientada pelos médicos a ficar de fora do evento.

"Brasil, eu estou devastada", brincou ela ao iniciar o comunicado de ausência no festival, fazendo referência ao famoso meme da cantora Lady Gaga anunciando que havia cancelado sua participação na edição de 2017 do festival.

Ela precisou passar por nova cirurgia na coluna em virtude de complicações de uma intervenção cirúrgica de um atropelamento sofrido em 2018.

"Depois de uma longa avaliação e muitas conversas entre a equipe médica que cuida dos funcionários da Globo e o pessoal que cuida da recuperação da minha coluninha guerreira, a conclusão é que infelizmente não vou poder participar da transmissão do RiR no Multishow esse ano", explicou ela, em postagem no Twitter.

Titi Müller ainda anunciou que o amigo Didi Effe será a responsável por assumir o seu lugar na cobertura do Multishow e agradeceu aos amigos pelos cuidados com ela no pós-operatório.

"Não poderia ter ninguém melhor para me substituir. Didi Effe vai me representar muito. Te amo, amigo! Você é uma inspiração e sei que vai arrasar demais, como sempre. Obrigada a todos os meus colegas que estão cuidando de mim com tanto amor. É um privilégio fazer parte desse time e estarei mandando todas as melhores energias e aplaudindo todo mundo que já tá ralando pra colocar esse espetáculo no ar. Multishow, amo vocês", concluiu.

Assim como Titi Müller, os fãs do festival vão poder curtir os shows de sua casa ou de onde quer que estejam através dos canais pagos Multishow e Canal Bis, gratuitamente no Globoplay (basta cadastro de conta gratuita na plataforma), além de exibição dos melhores momentos na TV Globo na programação noturna.

Tudo será transmitido já a partir desta sexta, seguindo por sábado (3) e domingo (4), e nos shows da semana seguinte que começam na quinta-feira (8) e vão até o domingo (11).

- Multishow: transmissão ao vivo do Palco Mundo e Sunset nesta sexta a partir das 14h30 e nos outros dias do festival a partir das 15 horas.

- Canal Bis: transmissão ao vivo dos palcos Favela e New Dance Order todos os dias a partir das 17 horas.

- TV Globo: exibição de um compilado com os melhores momentos da programação do festival nas quinta e sextas-feiras após o "Conversa com Bial", sábados após o "Altas Horas" e domingos após o "Vai que Cola".

- Globoplay: vai ter exibição simultânea do Multishow (Palco Mundo e Sunset) para não assinantes logados no streaming, ou seja, basta ter cadastro gratuito; e também vai contar com exibição do Canal Bis para assinantes do pacote "+Canais ao Vivo".

VEJA A PROGRAMAÇÃO DOS SHOWS DESTA SEXTA

- Palco Mundo

18h - Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira

20h10 - Gojira

22h20 - Iron Maiden

00h10 - Dream Theater

- Palco Sunset

15h30 - Black Pantera + Devotos

16h55 - Metal Allegiance

19h05 - Living Colour + Steve Vai

21h15 - Bullet For My Valentine