Titi Müller anuncia fim do namoro com Lívia Lobato

"Estou aqui com a Lívia, minha deusa, minha sensata, minha feiticeira. Nós anunciamos o fim da nossa relação oficial enquanto namoradas (...). Obrigada pelo carinho, seguimos aqui, está tudo bem", disse nos Stories, ao lado da agora ex.

Titi Müller, 37, anunciou neste domingo (1º) o fim do namoro com Lívia Lobato.

