Tirullipa viraliza com dancinha ao lado do dono da Havan e é detonado

Com dono da Havan, Tirullipa viraliza com dancinha com dono da Havan em campanha pró-Bolsonaro

Tirullipa está entre os assuntos mais comentados do Twitter neste sábado (8) após publicar um vídeo fazendo uma dança viral do TikTok, a “dancinha do carpinteiro”, ao lado de Luciano Hang, dono da Havan.

O Brasil que eles querem pic.twitter.com/leXbxClWTJ — Eduardo Matysiak (@EduardoMatysiak) May 8, 2021

Na imagem, o humorista filho de Tiririca aparece todo a caráter com uma camiseta com temática bolsonarista, com os dizeres: “O Brasil que nós queremos só depende de nós”.

Após receber uma enxurrada de críticas nos comentários, o humorista apagou o vídeo.

Sobre novo vídeo do Tirulipa pic.twitter.com/TcmVtZtL0Y — MARCELO ARTHUR e outros 98 curtiram seu tweet (@MarceloArthurBR) May 8, 2021

esse tirulipa pra mim sempre teve uma energia meio nego di, um humorista que acabava com a alegria de viver — Malvina (@anacronices) May 8, 2021 Que decepção com o Tirulipa, credo! — Rebs (@rebecavianaaa) May 8, 2021 Eu vi o vídeo do Tirulipa com o véio da Havan, mas eu queria saber como posso desver. pic.twitter.com/49H5rT74Uo — Natállia Matos (@MatosNatallia) May 8, 2021 Deixando de seguir o Tirulipa . Tchau querido — o golpe ta aí (@l_andiio) May 8, 2021

Tirulipa " se você tem recursos suficientes ( grana ), fique em casa com sua família até o final do ano, não saia pra nada. "



Conseguiu nem sustentar o personagem kkkkk. Esse aí o que mais faz é sair. https://t.co/aTNXG5SPOw — Dêniel (@DaniielAmoriim) May 8, 2021

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">O Brasil que eles querem <a href="https://t.co/leXbxClWTJ">pic.twitter.com/leXbxClWTJ</a></p>— Eduardo Matysiak (@EduardoMatysiak) <a href="https://twitter.com/EduardoMatysiak/status/1390824873186971648?ref_src=twsrc%5Etfw">May 8, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>