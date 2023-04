Tio de Carla Perez é encontrado morto às margens de rio

O tio da Carla Perez, Paulo Perez, foi encontrado morto, neste sábado (22), às margens do Rio Bunharém, no distrito de Arraial D'Ajuda, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

A dançarina havia feito um apelo à Marinha para auxiliar nas buscas pelo homem que é pescador. O idoso desapareceu após sair para tirar água do barco na manhã de sexta-feira (21). Ele foi encontrado hoje por moradores que ajudaram nas buscas.

Nas redes sociais, Carla Perez lamentou a morte do tio. "Infelizmente a triste notícia veio. Agora, fica a saudade e as boas lembranças de um tio alegre/pescador, engraçado, receptivo e carinhoso. Meu amado tio Paulo Perez foi morar com Deus e seu filho Paulinho (in memoriam).

Meus mais sinceros sentimentos a minha tia Cida, minhas primas Tâmara, Guê, Paulinha, Lori e Topê", escreveu em uma publicação no Instagram.