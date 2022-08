Tierry é detonado após falar abertamente sobre uso de droga: 'terapêutico'

Nas redes sociais, a declaração não foi bem recebida pelos internautas, que criticaram o cantor sertanejo. “Um verdadeiro desserviço esse tipo de fala gente, sinceramente”, comentou uma. “Fins medicinais tem receita. Se for assim, quem bebe para afundar as mágoas também é medicinal”, debochou outra. “Não sei o que é pior, usar a doença séria como depressão como desculpa para usar maconha, ou tratar maconha como remédio para depressão, ao invés de tratar com acompanhamento médico”, acrescentou mais uma.

