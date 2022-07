Tierry dá carro de presente à bailarina do Dança dos Famosos

"Até que eu finalmente entendi a nobreza do gesto de gratidão e o quanto aquilo era importante para ele, e que presente na maioria das vezes (quando carregado de significado) faz um bem igual de quem recebe, em quem dá", escreveu ela, mostrando a chave do carro.

Carla mostrou nas redes sociais que ganhou o presente do ex-affair, de quem hoje é amiga, e afirmou que pensou muito antes de expor o ato de generosidade do cantor, mas resolveu mostrar e agradecê-lo publicamente.

Tierry surpreendeu a bailarina Carla Bruno com nada menos que um carro, após os dois fazerem parceria na dança e até trocarem um beijaço durante o “Dança dos Famosos”, quadro do Domingão com Huck.

