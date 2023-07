Tiago Ramos vive romance com 'cópia' de mãe de Neymar, diz colunista

Tiagos Ramos parece que encontrou um novo amor e deixou a ‘obsessão’ por Nadine, mãe de Neymar, de lado. No entanto, a mulher tem semelhanças com a ex do modelo.

Segundo o colunista Adriel Marques, do ‘Em Off, o ex-A Fazenda vive um romance com a presidente do Futebol Clube Cubillas, Elexandra Malz. Os dois estariam se encontrando há meses na Espanha.

A socialite ostenta uma vida luxuosa e possui mais de 20 mil seguidores nas redes sociais. Ainda segundo o colunista, Tiago Ramos está treinando na Espanha, onde Elexandra reside.