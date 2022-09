Tiago Ramos ameaça desistir de 'A Fazenda'

Tiago ficou inconformado com as críticas e foi as lágrimas. "Eu não imaginei que a galera ia pegar pesado dessa maneira".

Morrendo com a Deolane consolando o Tiago Ramos chamando o Thomaz de "ex da Larissa Manoela" #AFazenda14 pic.twitter.com/xYtfHwE5da

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.