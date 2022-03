Tiago Leifert grava a filha dançando e se diverte com Lua

"Nessa semana [semana passada] soubemos de mais uma criança que foi diagnosticada com retinoblastoma depois da mãe assistir ao nosso vídeo. Gratidão por vocês compartilharem essa informação tantas vezes!", escreveu Daiana no Instagram.

Ela compartilhou que mais uma menina recebeu o diagnóstico da doença após assistir ao vídeo feito por ela e pelo marido para explicar a doença da filha. A intenção do casal era justamente trazer informação sobre a condição de saúde e alertar sobre a necessidade do diagnóstico precoce.

A menina é fruto do casamento com a jornalista Daiana Garbin. Recentemente, o casal revelou que Lua foi diagnosticada com retinoblastoma --um câncer raro nos olhos. Na semana passada, a jornalista postou uma foto com a filha e comentou sobre a repercussão positiva do vídeo em que anunciou a doença da pequena de apenas 1 ano e 4 meses.

Em uma publicação feita nos Stories do Instagram, Leifert mostra a menina rindo e feliz com a dança. O pai, é claro, fez questão de estimular a filha. "Vai, filha. Bora, bebê", disse ele.

