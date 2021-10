Tiago Leifert é substituído por André Marques durante a gravação do ‘The Voice Brasil’

Tiago Leifert está gravando a sua última participação à frente de um programa da Rede Globo. Na semana passada, porém, durante as filmagens do The Voice Brasil, o apresentador precisou ser substituído às pressas por André Marques.

“Por motivos pessoais, Tiago Leifert não pode gravar o The Voice Brasil na semana passada. Com isso, André Marques assumiu a gravação da fase Tira-Teima”, esclareceu a assessoria da emissora.

Em setembro, a Globo anunciou a saída de Tiago Leifert após o término da 10ª temporada do programa musical, em 23 de dezembro, após 16 anos de casa. “Tenho certeza que posso voltar um dia”, declarou o apresentador na ocasião.

Tadeu Schmidt será o novo apresentador do Big Brother Brasil 22 e o próximo a comandar o The Voice Brasil no ano que vem ainda não foi anunciado.