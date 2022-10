Thomaz, Shayan e Deolane estão na roça em 'A Fazenda 14'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucas Santos é o fazendeiro da semana desta temporada de A Fazenda 14 (Record). Ele derrotou Shayan Haghbin e Deolane Bezerra na Prova do Fazendeiro, na noite desta quarta-feira (19). Os dois peões agora enfrentam Thomaz Costa na roça, que não participou da prova após receber o veto de André, dono do poder da chama.

A prova que definiu o novo fazendeiro da semana exigiu conhecimentos gerais. Os peões tiveram que escolher em um painel os temas que gostariam de responderr as perguntas de um quiz –que oferecia quatro opções de respostas– para avançar no jogo.

Para vencer a prova, os participantes tinham que avançar um tabuleiro até chegar o chapéu do fazendeiro. O progresso do peão no jogo dependia dele acertar a pergunta e outro participante, escolhido por ele na sede, errar a resposta.

Lucas levou a melhor no jogo e se tornou fazendeiro pela segunda vez no reality. Shayan terminou em segundo lugar no jogo e Deolane ficou em último. "Com o chapéu na cabeça aquela sede vai ficar pequena", disse Lucas após vencer a prova.

Lucas chegou tocando o sino da sede e foi recebido aos gritos pelos aliados do grupo A. Questionado por Adriane Galisteu se já tinham passado o chapéu do fazendeiro para ele respondeu: "Voltou para o dono Dri".