Thiaguinho entra para lista da Forbes com faturamento bilionário

Artista e empresário! Thiaguinho se tornou um dos assuntos mais comentados ao aparecer na lista da revista Forbes com um faturamento de nada menos que R$ 2 bilhões por ano.

De acordo com a revista famosa por levantar o patrimônio dos ricos, o faturamento é da empresa Paz & Bem,responsável por administrar as obras de Thiaguinho e de outros artistas. Além disso, em 2021 ele deixou a Som Livre e criou a sua própria gravadora musical, com um investimento de R$ 52 milhões.

A Paz & Bem conta com 210 funcionários com carteira assinada e não demitiu nenhum durante a pandemia. "Sempre fomos muito organizados financeiramente, sempre tivemos preocupação com o caixa para que pudesse dar segurança caso acontecesse alguma coisa comigo. Conseguimos não mandar ninguém embora na nossa equipe, e isso me deixa muito feliz. Valorizo muito a galera que me ajuda a ser quem eu sou e poder fazer o que amo", disse o cantor. A empresa é uma sociedade do artista com o amigo Bruno Azevedo.

Thiaguinho também fecha muitos contratos de licenciamento, não só como garoto-propaganda mas oferecendo ideias para produtos, e tem multinacionais como clientes. Ele é ainda embaixador de uma marca esportiva e também começou a investir no setor de bebidas alcóolicas, sendo head de comunicação e marketing de uma marca de gim.

Embora a Paz & Bem esteja lucrando bilhões, Thiaguinho não é adepto de ostentar nas redes sociais e mantém-se sempre discreto, focando apenas em divulgar os seus trabalhos como cantor.