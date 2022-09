Thiaguinho e Fernanda Souza posam com namoradas no Rock in Rio: ‘Amo a gente’

O cantor Thiaguinho publicou, neste domingo (11), uma foto com a ex-mulher Fernanda Souza ao lado de suas atuais namoradas, Carol Peixinho e Eduarda Porto.

“Uma lição de amor. E eu acredito no amor. Amo a gente. E que assim seja para sempre”, disse o artista em publicação no Instagram. O registro foi feito durante o Rock in Rio.

Thiaguinho e Fernanda se separam em 2019. No início deste ano, o cantor assumiu um relacionamento com Peixinho. Já em abril, a atriz tornou público o seu namoro com sua amiga de infância, a produtora Eduarda.