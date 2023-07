Thiago Nigro reage após seguidora chamar Maíra Cardi de chata: 'como você aguenta ela?'

Thiago Nigro, o Primo Rico, defendeu Maíra Cardi após receber uma mensagem dizendo como a coach é chata e perguntando como ele aguenta a noiva.

“Realmente, ela é chata mesmo. Imagine, por exemplo, estar na minha pele. Olha cada coisa que eu tenho que aguentar: a comida ta sempre pronta, no mais alto padrão de qualidade", começou ele, rebatendo.

O coach de finanças passou a listar o que Maíra faz para agradá-lo em casa: "Olha cada coisa que eu tenho que aguentar: a comida tá sempre pronta, no mais alto padrão de qualidade. São dois chefs em casa (e uma veio conosco pra que eu possa comer bem). Eu acordo, ela está cheirosa e cuidada, pra mim. Eu chego em casa do trabalho, sem tempo de fazer a mala, e a mala já está pronta - com as vitaminas, roupas e tudo que eu gosto (e nem sabia que precisava). Eu estou cansado, ganho massagem. Estou triste, ganho abraço. Estou precisando de conselhos, recebo conselhos. Preciso de ajuda, recebo repreensão. [sic]. Esqueci de orar, em ora por nós. Estou com preguiça, ela nos incentiva a ir pra igreja. Ela cuida do corpo dela e do meu.".

"Imagina só encontrar alguém tão chata quanto ela? Melhor tomar cuidado pra você não precisar passar por isso, eim?", finalizou.

Mãe ou noiva? ---- A resposta do coach de finanças chamou a atenção de internautas, que afirmaram que parecia que Nigro está descrevendo a sua mãe, e não a sua noiva. Outros defenderam os dois, dizendo assim deve ser a vida de casado, cuidando um do outro.