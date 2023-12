Thiago Nigro e Maíra Cardi mostram ensaio de Natal e levantam suspeita de gravidez

"Há quase três anos tive meu encontro com Deu, e ela também. Dali em diante, entendemos que entre hoje e amanhã, celebramos o nascimento Dele, e comemoramos o seu aniversário. Sempre quis, mas nunca pensei ser possível atingir tamanha realização na área financeira, familiar, do amor, nos negócios e com amigos! Mas tudo acontece no tempo dEle e no jeito dEle. E somos gratos por isso", escreveu Nigro.

Na foto do casal, o coach de finanças aparece com a mão na barrida da empresário, levantando suspeita de gravidez. Será?

Thiago Nigro compartilhou com os seguidores um ensaio de Natal que fez com Maíra Cardi e os filhos dela, mas uma das fotos chamou atenção dos fãs.

