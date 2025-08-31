   Compartilhe este texto

Thiago Lacerda lembra estreia no horário nobre em 'Terra Nostra'

A novela "Terra Nostra" volta à programação da Globo nesta segunda-feira (1º), 25 anos após sua estreia, e Thiago Lacerda, intérprete do protagonista Matteo, celebra a reprise de um de seus papéis mais marcantes. O ator lembra com orgulho do início da carreira e da oportunidade de estrear no horário nobre.

Para viver o personagem, Thiago mergulhou na cultura italiana, estudando a língua e convivendo com descendentes. Entre as lembranças, destaca as gravações no sul da Inglaterra, em cenas exibidas no primeiro capítulo da obra de 1999.

Atualmente, o artista está dedicado ao teatro, em cartaz com a peça A Peste, e prepara novos projetos que nasceram na pandemia.

Na TV, em breve estará na série da HBO "Ângela Diniz: O Crime da Praia dos Ossos", e no cinema integra o elenco de "Porongos", filme que revisita o massacre da Revolução Farroupilha.

