Thiago Lacerda e Vanessa Lóes vivem crise no casamento de 20 anos, diz colunista

Em novembro do ano passado, a atriz comemorou 50 anos e ganhou uma festa surpresa da família. “Será que fiquei feliz com a festa surpresa que fizeram os amores da minha vida? Tanto amor que nem sei… Obrigada Thiago Lacerda por tanto”, escreveu ela nas redes sociais.

Juntos desde 2001, Thiago Lacerda e Vanessa Lóes estão vivendo uma crise no casamento de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Em Off.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.