Thiago Gagliasso registra B.O. contra Ludmilla após ser acusado de racismo: ‘aqui não tem maconheiro’

Thiago é irmão de Bruno Gagliasso e ficou mais conhecido na internet por ser apoiador ferrenho de Jair Bolsonaro. Brigado com o irmão mais famoso, o influenciador ganhou um cargo na Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro em 2019 e posteriormente foi eleito deputado estadual no Rio.

Ludmilla fez um desabafo hoje no Instagram afirmando ter sido chamada de “macaca” pelo deputado estadual do Rio de Janeiro, em uma festa algum tempo atrás. Após o relato da artista, Thiago postou um vídeo mostrando funcionários negros em seu gabinete numa tentativa de rebater a acusação da cantora. Em seguida, foi parar na delegacia.

