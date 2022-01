Theo Becker fala em 'vacinação forçada' e Fábio Porchat detona: 'Imbecil'

Theo Becker e Fábio Porchat protagonizaram uma tensão na internet ao comentarem a vacinação contra o coronavírus. O ator e ex-A Fazenda causou polêmica ao fazer uma enquete anti-vacinação no Twitter, perguntando aos seguidores quem estava “vacinado forçado”, “vacinado com medo”, ou “vacinado arrependido”. Porchat não aguentou calado e disparou: “Minha situação é: querendo que gente imbecil como você se vacine logo pra não estragar o próximo carnaval de toda a sociedade que se vacinou!”. Minha situação é: querendo que gente imbecil como você se vacine logo pra não estragar o próximo carnaval de toda a sociedade que se vacinou! https://t.co/XjsXnClwgS — Fabio Porchat (@FabioPorchat) January 7, 2022

