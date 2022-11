Thelminha fará festa de aniversário para 500 pessoas com Fundo de Quintal e Mocidade Alegre

"Vemos constantemente grandes eventos acontecerem, mas poucos dando protagonismo para as celebridades pretas", diz a ex-BBB sobre suas escolhas. O grupo Fundo de Quintal, o cantor Marquinhos Sensação e sambistas da Mocidade Alegre estão entre as atrações previstas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A médica, apresentadora e ex-BBB Thelma Assis, a Thelminha, fará no próximo dia 20 a festa Sambadela. O evento, que celebrará seu aniversário e ocorrerá no Dia da Consciência Negra, reúne na lista de convidados cerca de 500 amigos e influenciadores —a maior parte deles, negros.

