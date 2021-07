Thales Bretas revela que foi vacinado contra covid antes da morte de Paulo Gustavo

Thales Bretas publicou uma foto neste domingo (18) mostrando que já foi vacinado contra covid-19.

O dermatologista falou sobre a importância da imunização e contou que foi vacinado em abril, antes da morte de Paulo Gustavo.

“Essa foto é de abril, quando, no meio da internação do PG, eu consegui me vacinar por ser da área da saúde. Ainda tinha muita esperança de levar ele pra vacinar em seguida, quando saísse de alta. Não postei na época porque ainda não estava acessível à toda a população e não queria fazer a ostentação da vacina. Porque me senti um privilegiado, mesmo tendo direito e sendo um médico de atendimento ambulatorial, com contato diário com doentes”, contou.

“Achei importante registrar a alegria desse momento, que espero que em breve atinja a todos que terão a oportunidade de se vacinar. Eu já tinha me infectado, mas felizmente tive sintomas leves. Tomei coronavac e não tive reação nenhuma! Só mesmo uma felicidade incontrolável e a esperança de vacinar a todos que amo! Infelizmente não tive essa chance, mas fico feliz de saber que mais e mais gente está conseguindo!”, continuou.

O médico ainda conscientizou as pessoas a não escolherem qual imunizante tomar. “Não escolha vacina, escolha tomar vacina, qualquer que seja ela! A proteção é muito melhor que a doença, seja qual for. Proteja a si mesmo e a quem ama! Imunize-se, e à sua família! Não perca a chance! Viva o SUS e viva à ciência”.