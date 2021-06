Thales Bretas posta vídeo com Paulo Gustavo e lamenta 1 mês da morte do marido

“Que saudade do seu beijinho e do seu carinho...#tbt 1 mês sem seu corpo presente, mas nenhum minuto sem você! Te amo pra sempre!”, escreveu o dermatologista.

Na madrugada desta sexta-feira (4), Thales Bretas publicou um vídeo em que aparece com o marido, Paulo Gustavo, e falou sobre o primeiro mês do falecimento do ator.

