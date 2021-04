Thaís diz que falta de confiança a prejudicou no reality

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eliminada desta terça (13) do Big Brother Brasil 21 com 82,29% dos votos, Thaís disse que faltou autoconfiança para expor mais suas opiniões durante a sua trajetória no reality. "Isso me atrapalhou muito."

Em entrevista à apresentadora Ana Maria Braga, no Mais Você, na manhã desta quarta (14), ela afirmou que costuma se posicionar mais em sua vida real, mas quando chegou na casa, recuou. "Eu criei uma capa e travei", afirmou.

Apesar disso, a cirurgiã-dentista disse que não é muito diferente fora do BBB do que se mostrou lá dentro. "Ali não tem como fingir não." Também afirmou que se sentiu julgada como planta por não se posicionar sobre assuntos no reality que, na visão dela, não lhe diziam respeito. "Eu me posiciono quando é direto a mim e me cabe posicionar."

Thaís afirmou ainda que seu sonho agora é "mexer com redes sociais", dando dicas de moda.

Questionada sobre a sua relação com Fiuk, Thaís disse que no começo sentiu uma atração por ele, mas depois o relacionamento virou uma amizade. "Acho que ia ter dado melhor se a gente tivesse conversado mais desde o início, levado mais para o lado da amizade."

Após ver imagens em que se incomoda com o ator pela relação dele com Juliette, a sister afirmou que é muito ciumenta. "Preciso tratar o meu ciúme, pelo amor de Deus." Ana Maria, porém, disse que ela não estava totalmente errada e mostrou trechos do começo do BBB, quando Juliette e Fiuk flertaram na casa separada em que ficaram no início do reality.

"Fui com a cabeça de não quero beijar ninguém, mas aí não aguento, eu gosto de beijar, o que posso fazer?", indagou. Ela também admitiu que sentia que Fiuk fugia dela.

Ana Maria a indagou sobre o motivo do ator chorar após movimentar o edredom com ela. "Acho que não era o que ele queria. Eu também não queria. A gente já tinha combinado que não iria ficar mais. Eu também fiquei bem pensativa, triste no outro dia, porque não precisava [ter acontecido]."

A apresentadora a questionou o que ela faria se Fiuk entrasse pela porta do programa. "Eu ia dar um abraço". "E um beijo?", perguntou Ana Maria. "Um beijo no rosto", respondeu Thaís.

Em uma dinâmica proposta pela apresentadora, Thaís disse que só Arthur e Caio não estão rendendo no programa. Todos os outros, Viih Tube, João, Pocah, Fiuk, Juliette, Gilberto, Camilla, ela afirmou que estão rendendo. "São pessoas que eu vejo que estão jogando."

A cirurgiã-dentista rebateu a afirmação de outros brothers já eliminados que estiveram no Mais Você, como Rodolffo, Sarah e Karol Conká, de que ela seria uma das mais influenciáveis da edição. "Não sou influenciável."

Por fim, embora seja muito amiga de Viih Tube, Thaís disse não acreditar na vitória da youtuber. "Pelo que eu fiquei sabendo por alto aqui fora, não tem muita possibilidade da Viih ganhar", concluiu.