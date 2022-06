Thaila Ayala se revolta após mulheres mandarem nudes para o marido, Renato Góes

Thaila Ayala se revoltou após o marido, Renato Góes, receber vários nudes de mulheres nas redes sociais e soltou o verbo.

A atriz disse não entender o que leva uma pessoa a mandar uma foto íntima para homens casados. “Num mundo onde falamos tanto de empatia entre mulheres, de mulheres dando a mão para outras mulheres, onde acredito que devíamos estar nos fortalecendo, acreditando uma nas outras, nos apoiando… me deparar c esse tipo de coisa diariamente é muito bizarro. O que faz uma mulher se colocar nesse papel? E mais do que isso, desrespeitar uma outra mulher, um casamento, uma outra mulher com um neném de 6 meses, no puerpério, é muito bizarro. Será que essas pessoas têm noção que elas podem destruir uma família com isso? Pois já vi isso acontecer de perto… Será que é de fato essa é a intenção que pulsa no coração dessa mulher? Talvez de fato seja muito inocência minha mas não consigo acreditar que uma alma pulse nessa frequência! Sério me contem tô curiosa REAL!”, escreveu a atriz no Instagram.